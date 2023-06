Progressisti e civici lasciano l’aula, “Greco si è già dimesso”: salta la sfiducia al sindaco

“Non ho mai ricevuto o chiesto niente – ha detto – non appoggio questa giunta. Il sindaco si è dimesso, così come abbiamo chiesto. Allora, chi dobbiamo sfiduciare? Per rifarsi una verginità non basta cambiare partito. Io le posso solo dare le lezioni di coerenza”. Le parole di Giudice confermano che la sfiducia viene meno. Non ci sono i voti necessari. I civici di “Una Buona Idea” hanno ribadito che “la discussione politica viene interrota dalle dimissioni”. “Sfiduciare un sindaco che ha già rassegnato le dimissioni è accanirsi contro un uomo”, ha detto il civico Sincero. Anche Orlando ha condiviso nella sua dichiarazione di voto. “Non sono per l’accanimento terapeutico. Il sindaco si è dimesso. Abbandono l’aula”.