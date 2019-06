Protesta contro la spazzatura in strada e viene multato, verbale al turista “modello”

Gela. Ha voluto sensibilizzare i cittadini, con un messaggio piuttosto forte, piazzando davanti al municipio sacchetti della spazzatura trovati in strada. Per tutta risposta, è stato multato. Come raccontato dalla nostra redazione, Walter Di Carlo, un turista che per qualche giorno è stato in città, ha voluto denunciare l’eccessiva presenza di spazzatura lungo le strade. Gli agenti di polizia municipale gli hanno però notificato una sanzione, circa seicento euro. Il ventiquattrenne di Velletri, davanti al municipio, ha spiegato le sue ragioni. “E’ spazzatura che ho raccolto anche a pochi metri dal Comune – ha detto con disinvoltura al momento del suo gesto – se oltre a me lo facessero dieci, cento cittadini, Gela sarebbe più pulita”.