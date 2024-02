Protesta trattori, delegazione a San Pietro con la mucca Ercolina

ROMA (ITALPRESS) – Oggi ci sarà anche la mucca Ercolina e un trattore “simbolico” in piazza San Pietro in occasione dell’Angelus del Papa. “Ci auspichiamo che il popolo comprenda le problematiche del nostro settore e ci aiuti a portare avanti una ricostruzione del mondo agricolo” fanno sapere del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo. “Dopo i primi incontri con il Ministero, Riscatto Agricolo, Maf e Movimento Agricoltori Territoriali hanno deciso di scendere nuovamente in strada con i trattori manifestando martedì 20 febbraio in un corteo con partenza alle ore 9:00 da via Nomentana 1111. “Chiediamo oltre al tavolo interventi immediati per il nostro settore per poter tornare ognuno di noi nella propria azienda con una conferma ufficiale sugli interventi su alcuni punti molto importanti per il nostro settore! Agire immediatamente sui costi del prodotto agricolo,credito d’imposta sul carburante e moratoria bancaria” fanno sapere in una nota.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma