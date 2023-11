Prove di alleanza, ancora fermento lungo la via progressista: confronto civici-dem

Gela. Saranno settimane, forse non decisive, ma che sicuramente potranno lasciare una traccia politica nelle strategie in essere, verso le prossime amministrative. Negli scorsi giorni, i grillini del Movimento cinquestelle hanno voluto quasi ufficializzare il dialogo in corso con i dem e con i civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. La strada per una coalizione progressista e civica, ma aperta ad altre entità moderate e centriste, prende sempre più piede. In serata, i democratici e i civici si sono a loro volta confrontati. Anche in questo caso, prevalgono i temi e lo sviluppo di soluzioni per un ente comunale che si appresta al momento più difficile del dissesto finanziario. “C’è forte volontà di andare avanti in questo dialogo con il Pd e con il Movimento cinquestelle – spiega il segretario di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice – non è chiaramente un’interlocuzione chiusa. In questa fase, siamo aperti a sviluppare ragionamenti con tutte le forze che si riconoscessero nel percorso che abbiamo avviato. Veti per nessuno. Stiamo discutendo di un’idea della città che ci vede concordi”. Contatti, incontri e interlocuzioni, ufficiali e non, non sono mancati. I grillini più volte si sono posti come collante in un contesto che sta portando a galla l’intenzione di andare avanti con un connubio forte e politicamente coerente. Del resto, tra queste aree politiche già in consiglio comunale si sono sviluppate visioni conformi su più temi e i consiglieri hanno alimentato la linea “responsabile” su provvedimenti delicati, dal Pef per il servizio rifiuti e fino agli strumenti finanziari e alle variazioni di bilancio. “Sia chiaro – aggiunge Giudice – nessuno deve sentirsi escluso o ritenersi un passo indietro. Ci sarà pari dignità politica per tutti. Partiamo allo stesso livello e ci muoveremo insieme, senza differenze”. Non c’è ancora un’intesa ufficiale ma è chiaro che civici, grillini e dem stanno delineando un perimetro, senza però disdegnare il coinvolgimento di ulteriori ambiti politici.