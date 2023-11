Patto progressista, dem sulla stessa linea dei civici: “Solida condivisione programmatica”

Gela. La “condivisione politica” non la nascondono i civici e allo stesso modo non sono per nulla guardinghi neppure i dirigenti del Pd. Come abbiamo riferito, in serata si è tenuto un incontro tra esponenti democratici e dei gruppi di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. Un confronto diretto che c’era già stato in altri frangenti ma che adesso rafforza l’intento di arrivare ad un percorso unitario, certamente non isolato. “Per continuare il lavoro teso alla formazione di una coalizione ampia, coesa, inclusiva, credibile che possa governare la città. In precedenza – fanno sapere il commissario del Pd Giuseppe Arancio e i vice Giuseppe Fava e Franco Di Dio – ci sono stati incontri con i cinquestelle, con i quali, così come con “Una Buona Idea” e “Civico Lab”, si è registrata una larga e solida condivisione programmatica. Si sono avuti incontri e contatti con altre formazioni politiche e movimenti civici, con i quali si continuerà a dialogare, non ponendo veti per nessuno, per condividere valori e progetti per la città”. Anche in questo caso, come hanno già fatto notare i dirigenti del progetto civico, non sono previsti tentennamenti sull’eventuale coinvolgimento di altre forze.