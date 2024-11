Pubblico delle grandi occasioni domani al “Presti” per lo scontro al vertice fra Gela e Athletic Palermo

Gela. Prendersi lo scettro del girone A del campionato di Eccellenza: questa la posta in palio della gara di domenica pomeriggio fra Gela e Athletic Palermo, che vale certamente più dei semplici 3 punti. I nerorosa vantano un primo posto che va consolidandosi ogni giornata di più, ma nonostante il tabù trasferte sfatato solo la scorsa domenica, i gelesi sono ad appena due lunghezze dagli avversari. Un gap recuperabile già domenica, in caso di successo del club biancazzurro, che sembra, finalmente, che stia iniziando ad ingranare e trovare la condizione fisica ma soprattutto mentale giusta. Dopo il blackout di Piana degli Albanesi sono arrivate due vittorie importanti, con 5 gol siglati e 0 subiti. Segno di una difesa più solida, un centrocampo più organizzato e un attacco più cinico dinanzi alle porte avversarie.

La società sta spingendo tanto per riempire lo stadio in occasione della cosiddetta “giornata biancazzurra”. Gli studenti delle scuole medie e superiori pagheranno 2€, mentre il resto dei tifosi dovrà sborsare 12€ per poter assistere alla gara, compresi gli abbonati. Le prevendite stanno andando a gonfie vele e si prevede il pienone allo stadio “Vincenzo Presti” per lo scontro al vertice del girone che avrà inizio alle 14:45. Probabile convocazione, domani, per il nuovo arrivato Amedeo Vincenzi. Classe 1997, è una mezzala dall’elegante piede destro che vanta un’ottima struttura fisica. Grazie anche alla sua ottima tecnica, Vincenzi è molto bravo negli inserimenti offensivi, trovando il gol con frequenza. Addio invece per il centrocampista Matteo Boscaglia, che ha rimediato un brutto infortunio che lo terrà ai box per molto tempo. Per tal motivo, la società ha rescisso il contratto con il centrocampista ex Enna, che viene di fatto sostituito da Vincenzi.