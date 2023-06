Pulizia straordinaria in città, Impianti partirà ad inizio luglio: precederà il servizio

Gela. Il servizio vero e proprio partirà entro il prossimo ottobre. La società in house Impianti Srr sta proseguendo tutte le attività preparatorie per coprire l’intero appalto della raccolta rifiuti in città. Da inizio luglio, intanto, garantirà una fase di pulizia straordinaria. A deliberarlo era già stata la Srr4. Il management di Impianti, che in queste settimane cercherà di concludere gli adempimenti per le assunzioni nel cantiere locale, ha individuato proprio i primi giorni di luglio per mettere in campo operazioni di pulizia in diverse aree del perimetro urbano. Il servizio attualmente ancora in proroga a Tekra non permette di programmare e si attende solo il passaggio di consegne ufficiali dalla società campana (che ha avviato procedure giudiziarie chiamando in causa il municipio per l’adeguamento dei canoni) all’in house, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone. La fase di pulizia straordinaria era stata confermata al momento della stipula del contratto attuativo.