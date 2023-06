Rapine al market e gli spari alla stazione di servizio, condanna confermata per Bartoli

Gela. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la condanna a sette anni di reclusione, che lo scorso anno il collegio penale del tribunale locale impose al trentaduenne Alessio Bartoli. A suo carico, erano contestate tre rapine, tutte messe a segno in città. Due irruzioni in un market di viale Indipendenza e il colpo in una stazione di servizio a Caposoprano, secondo gli investigatori erano da collegare all’imputato, difeso dall’avvocato Davide Limoncello. La procura generale, in secondo grado, ha concluso per la conferma della condanna. Le tre azioni vennero messe a segno, con irruzioni armate. Durante la rapina alla stazione di servizio, un dipendente venne ferito da un proiettile che lo raggiunse alla gamba. La difesa, nel ricorso, ha anzitutto spinto per accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato. Bartoli non ha mai ammesso proprie responsabilità.