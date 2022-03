“Qualità abitare”, dirigente ministero ha firmato le convenzioni per i progetti finanziati

Gela. Non sarà necessario trasmettere al ministero l’atto d’obbligo, entro fine marzo. Il percorso burocratico per “Qualità dell’abitare”, in questa prima fase caratterizzata dall’ufficializzazione del finanziamento da 30 milioni di euro, è sostanzialmente concluso. Il dirigente del Ministero delle infrastrutture Paola Cianfriglia, responsabile dell’intero programma di finanziamento, ha firmato le due convenzioni, trasmesse dal Comune, inoltrandole alla Corte dei Conti, per la registrazione. Passeranno dalla ragioneria, per il via libera alla prima anticipazione finanziaria, da circa un milione di euro, che sarà destinata a Palazzo di Città, per coprire tutte le attività legate alla progettazione. Una conferma è arrivata dal Comune. Non appena le convenzioni, controfirmate dal dirigente ministeriale, verranno trasmesse al municipio, partirà il termine di 365 giorni, entro il quale bisognerà completare tutta la fase della progettazione esecutiva e arrivare alle gare per l’assegnazione dei lavori. Il sindaco Lucio Greco, alcune settimane fa, aveva spiegato che procederà alla costituzione di un gruppo tecnico, dedicato esclusivamente ai progetti finanziati attraverso “Qualità dell’abitare”. Oggi, si sarebbe dovuta tenere una nuova riunione del tavolo di coordinamento, ma è slittata alla prossima settimana, come conferma il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che insieme al primo cittadino sta seguendo l’iter. La giunta ha affidato al dirigente Antonino Collura l’incarico di occuparsi del programma di finanziamento, attraverso il settore grandi opere.