Gela di rabbia, 3-0 al R. Siracusa con Gambuzza, Tuvè e Resouf

Gela. Serviva una reazione, forte, di carattere. C’è stata. Il Gela torna al successo, scaricando la rabbia per i sette gol di Paternò ed una settimana complicata, di contestazioni e critiche. Lo fa battendo nettamente il Real Siracusa per 3-0, permettendosi il lusso di sbagliare un calcio di rigore e di fallire almeno altre tre occasioni, con Di Martino spettatore non pagante.

Con Trentacoste e Bellomo out e Tomaino recuperato in extremis, Fausciana punta sull’undici classico, con Alves falso nueve e Lo Giudice e Resouf sulle corsie laterali. A centrocampo Treppiedi affianca Rechichi e Tomaino. Il centrocampista agrigentino deve lasciare il campo dopo 42 minuti per un problema muscolare. Si gioca in un clima surreale, con il Presti semideserto e la curva vuota per 45 minuti in segno di protesta. E nella ripresa anche contestazioni al presidente Melfa, con la squadra che è andata a fine partita dritta negli spogliatoi senza fermarsi sotto i tifosi.

La cronaca

13’ GOL DEL GELA. Lo Giudice pennella per Gambuzza, la cui torsione di testa è da attaccante di razza.

30’ Lo Giudice fa ammattire la difesa ospite che deve atterrarlo. Dal dischetto però Aglianò (fuori dai pali) si distende ed evita il 2-0.

34’ Ancora Lo Giudice. Innescato da Resouf ha il tempo di segnare facile facile ma trova ancora il piede quasi casuale di Aglianò.

41’ Unico squillo del Real Siracusa con Montagno.

Nella ripresa la musica non cambia

46’ occasione per Resouf

56’ GOL DEL GELA. Tuvè trova l’angolo giusto per mettere al sicuro il risultato.

60’ GOL DEL GELA. Pasticcio della difesa ospite che non fa scattare il fuori gioco e Resouf segna piazando il suo destro.

73’ Tomaino fa tutto bene ma Aglianò evita il poker.

75’ Traversa di Tuvè dopo uno scambio con Lo Giudice.