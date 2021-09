Raduno per le gloriose enduro d’epoca, alla scoperta del territorio

Gela. Il Moto club Mx Montelungo suona la carica per gli appassionati delle moto da enduro d’epoca, promuovendo un percorso tra le strade sterrate del territorio. L’appuntamento per i centauri da enduro è fissato per il prossimo 3 ottobre. Il percorso, rigorosamente in trazzere e lontano dall’asfalto, si snoda da Gela a Licata attraversando il comune di Butera.

E’ prevista anche l’assistenza continua con un furgone al seguito della carovana motoristica.