Raffineria, in prefettura approvato piano viabilità nei casi di emergenza per incidenti nel sito

Gela. Nella mattinata di oggi, iil prefetto Chiara Armenia ha presieduto una seduta del “Comitato Operativo Viabilità” tenutasi presso la sala riunioni della prefettura allo scopo di esaminare, ai fini della sua approvazione, il Piano Operativo per la Viabilità costituente uno dei documenti integranti il Piano di Emergenza Esterna per gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante denominati “Raffineria” e “ECO-Rigen”, siti in contrada Piana del Signore.

All’incontro hanno partecipato, tra l’altro, la Dott.ssa Pinuccia Agnello, Questore di Caltanissetta, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Gela, rappresentanti della Polstrada, del Comune di Gela, della Rete Ferroviaria Italiana, della Direzione regionale e territoriale di Anas e del Sues 118. Il Prefetto, nel prendere atto dell’unanime condivisione da parte dei presenti del contenuto della suddetta documentazione di protezione civile, ha manifestato la propria soddisfazione per il risultato conseguito ritenuto di fondamentale importanza ai fini della redazione, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento P.C. – del Piano di Emergenza Esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.