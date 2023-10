Rapina all’esercente Di Pietro, abbreviato per i due imputati: saranno sentiti in aula

Gela. Saranno sentiti davanti al gup del tribunale, il prossimo dicembre. I due imputati per la rapina all’esercente Nunzio Di Pietro sono stati ammessi al giudizio abbreviato, come richiesto dalle difese, sostenute dai legali Cristina Alfieri e Marco Granvillano. Secondo gli investigatori, Diego Rinella (trentacinquenne) e Carmelo Ascia (ventitreenne) avrebbero pianificato il colpo. Di Pietro aveva appena chiuso la propria attività a Macchitella e nell’arco di pochi minuti venne bloccato e aggredito. Gli fu portato via l’incasso dei supermercati oltre ad altre disponibilità che aveva con sé. I poliziotti del commissariato avviarono un’attività di indagine che portò ai due imputati, ora sottoposti ai domiciliari dopo diversi mesi di detenzione in carcere. La vittima subì profonde ferite e fu necessario il trasferimento in ospedale. Pare che le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona si siano rivelate importanti per definire la dinamica dell’accaduto e risalire ai due, entrambi con precedenti penali. Anche l’esercente sarà sentito in udienza. Nel corso dell’inchiesta vennero effettuati sequestri che per gli investigatori confermerebbero il collegamento tra i coinvolti e quanto accaduto nelle strade di Macchitella.