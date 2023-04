Rapine, convocato comitato in prefettura: Greco, “prontezza nelle indagini, a breve videosorveglianza”

I lavori propedeutici – ha detto il sindaco – sono già stati completati e adesso si sta procedendo alla rimozione dei vecchi apparati, obsoleti e oramai inutilizzabili. Dal settore di competenza mi comunicano che sono già state svolte le ricognizioni in collaborazione con personale del commissariato di polizia per l’osservazione dei punti strategici nei quali fissare i nuovi apparecchi ad alta risoluzione. È stato altresì definito il progetto di configurazione di rete Lan e programmata l’attività per la gestione del nuovo software. Entro aprile si provvederà al montaggio delle telecamere e all’installazione, ove necessario, di nuovi pali. Si procederà, altresì, alla definizione e al completamento della dorsale principale di telecomunicazione. Sempre entro fine mese, saranno messe in funzione le sale di controllo in attesa del collaudo”. “Ringrazio il prefetto per il sostegno, la continua azione di coordinamento e spero presto di poter consegnare alla città un sistema di monitoraggio decisivo per le future indagini. Strumento che contribuirà a dare sicurezza e serenità ai cittadini gelesi”, conclude.