Rapinò donna per pochi euro, “venne usato spray urticante”: unico coinvolto condannato

Gela. Rapinò una donna, per procurarsi pochi euro. Marco Dicembrino, secondo le contestazioni avanzate dai pm della procura, avrebbe usato anche dello spray urticante. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, lo ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione. La richiesta avanzata dal pm Luigi Lo Valvo era stata di due anni e otto mesi. L’imputato, come ha più volte spiegato il legale che lo assiste, l’avvocato Enrico Aliotta, già al momento dei fatti era affetto da disturbi psichici. Una capacità di intendere e di volere “grandemente scemata”, che ha pesato sull’entità della condanna finale. Per il difensore, però, non ci sarebbero stati gli estremi della rapina, quanto piuttosto quelli del furto.