“Razza fa polemiche elettoralistiche”, Greco: “Difendo la città, sue parole poco eleganti”

Gela. L’ex assessore regionale Ruggero Razza fin troppo coinvolto “nel clima elettoralistico”. Il sindaco Lucio Greco si rivolge così all’ex esponente del governo Musumeci, oggi in città per un’iniziativa del partito locale. C’era infatti anche l’ex assessore regionale alla sanità all’incontro con l’esponente del governo Schifani, Elena Pagana. Razza, parlando nel corso del confronto con dirigenti e sostenitori di Fratelli d’Italia, ha spiegato tra le altre cose che il sindaco Greco ebbe un “rapporto agrodolce con l’allora giunta Musumeci” e “fece brutta figura con un ricorso contro i definanziamenti”. I giudici non accolsero l’azione avviata dall’amministrazione comunale. “L’ex assessore Razza, dimenticando che per l’importante ruolo svolto fino a pochi mesi fa dovrebbe continuare a tenere comportamenti improntati al rispetto e al fair play istituzionale, rilascia delle dichiarazioni inopportune e sicuramente non proprio eleganti. Non può affermare che il sindaco di Gela – dice Greco – abbia fatto brutta figura solo perché avrebbe protestato e fatto ricorso contro il taglio di parecchi milioni di finanziamenti destinati alla propria città. In questo modo lede e sottovaluta il diritto di un sindaco che ha il dovere di tutelare, in tutte le sedi, gli interessi della propria comunità. Altre e molte sono le vicende che possono essere prese come esempio di degrado politico, non certamente la mia difesa della città”.