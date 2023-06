Reddito cittadinanza per 1.500 famiglie, i numeri del Pai: “Bisogno sociale ancora maggiore”

Gela. Tempo di bilanci per la prima fase del piano di azione locale indirizzato ai percettori di Reddito di Cittadinanza e alle loro famiglie che, all’interno del Distretto Socio Sanitario D9 ha visto iniziative portate avanti nei comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera. La quota povertà Fondo povertà, è stato infatti utilizzato per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso verso l’autonomia, definiti attraverso la sottoscrizione di Patti per l’inclusione sociale, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Ieri in Pinacoteca un primo bilancio del Pal 2018, partito nel 2022