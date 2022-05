Regionali Sicilia, Fava scende in campo “Concretezza e passione”

CATANIA (ITALPRESS) – “Penso che la Sicilia si aspetti da un candidato risposte, concretezza e anche un pò di passione, un pò di allegria. Si aspetti anche l’idea che la politica debba tornare a recuperare una qualità delle parole non così opache, malinconiche e spesso condannate a nasconderne altre”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Commissione antimafia regionale, Claudio Fava, oggi a Catania, che proprio venerdì dal capoluogo etneo aprirà la sua campagna elettorale come candidato presidente alle elezioni regionali in Sicilia. “Io penso che occorra recuperare – ha aggiunto Fava – anche una certa freschezza, semplicità di proporre alla Sicilia un percorso di libera azione, di grande partecipazione di coinvolgimento. Avere non una risposta alle cento emergenze, ma una visione che le sappia superare, nel corso degli anni, tutte. Gli elettori si aspettano di avere in mente un’idea di Sicilia possibile e praticabile e poi provare a costruirla giorno per giorno con tutti. L’unica cosa da evitare sono le avventure in solitaria: chi pensa di potere costruire risposte da solo e governarle da solo. Io sono qui – ha concluso Fava – per fare una campagna elettorale che, intanto, passi attraverso la passione, l’entusiasmo e soprattutto la partecipazione di tutti gli altri”.

