Rendiconto e piano riequilibrio, la prossima settimana Greco e la giunta si giocano tutto o quasi

Il sindaco Lucio Greco ha chiesto “buon senso” a tutte le forze politiche. Il centrodestra, però, non vuole avere nulla a che fare con gli atti finanziari dell’amministrazione, che considera meramente politici. Qualche passo verso i provvedimenti per la città era stato fatto ma l’Unione dei Comuni ha fatto saltare tutto. Gli strumenti finanziari e il piano di riequilibrio saranno forse cruciali anche per la sorte della prossima amministrazione. Dentro o fuori, per il sindaco e per i suoi quasi tutto passa dal rendiconto e dal piano: i numeri in rosso del municipio non sono affatto un prologo benevolo.