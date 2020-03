Renziani partono forte, ieri in città incontro Ventura-Sammartino-Sudano: Italia Viva guarda ai pro-Greco?

Gela. I renziani sembrano convinti che in città ci possa essere terreno politico molto fertile per mettere radici. Italia Viva si organizza, anche se senza troppi clamori. Ieri, pezzi da novanta del partito di Renzi sono stati in città. Inevitabile l’incontro, nel suo studio professionale, con l’ex consigliere comunale Giuseppe Ventura. L’avvocato si è intrattenuto per diverse ore con il deputato regionale Luca Sammartino e con la senatrice Valeria Sudano. “Niente di ufficiale – dice – solo un incontro per iniziare a mettere le basi del partito in città. Non mi sbilancio, ma noto fermento ed entusiasmo”. L’ex dem, qualche settimana fa, ha ricevuto l’incarico di responsabile territoriale. Ha risposto alla chiamata di Sammartino (i due sono legati da stretti rapporti politici ma anche di amicizia), che l’ha voluto in questa fase di avviamento dell’esperienza renziana. Del resto, l’ex assessore, già quando militava nel Pd, scelse di seguire la corrente della Leopolda, inaugurata dall’ex premier. “Sono molto contento – dice pur sapendo di non poter andare oltre con le dichiarazioni ufficiali – ci saranno belle sorprese. Il mio obiettivo è mettere insieme persone che mai avrebbero pensato di poter condividere lo stesso percorso politico”. Le prime adesioni di spessore sarebbero già in fase di definizione. Sammartino e Sudano si sono impegnati a visite mensili in città, soprattutto in questa fase. Ad aprile, dovrebbe tenersi la prima assemblea provinciale, che probabilmente verrà organizzata in città, e non si esclude neanche l’ipotesi di una successiva visita istituzionale del ministro Teresa Bellanova. Ventura, che arriva dall’esperienza di Sicilia Futura, ha condiviso quel percorso con l’attuale assessore della giunta Greco, la new entry Cristian Malluzzo, da poco nominato a Palazzo di Città. Non è un mistero che in campagna elettorale Ventura e i futuristi abbiano sostenuto la candidatura di Greco e da quello stesso gruppo arriva uno dei riferimenti politici principali del sindaco, il consigliere Giuseppe Morselli.