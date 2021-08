Rete idrica a Manfria, Regione conferma stanziamenti per il progetto di completamento

Gela. E’ uno dei progetti più attesi. Il completamento della rete idrica di Manfria fu inserito tra le opere finanziate con il programma del “Patto per il Sud”. Un totale di 2.321.819,38 euro serve a coprire i costi degli interventi nella frazione balneare, negli scorsi anni interessata solo da lavori finanziati da un gruppo privato, che non coprono l’intera area. I ritardi, nell’iter, non sono mancati, soprattutto dovuti ai tempi lunghi di costituzione dell’Assemblea territoriale idrica, che è subentrata all’Ato Cl6, ora in liquidazione. Ad inizio agosto, il dipartimento regionale acqua e rifiuti, che fa riferimento all’assessorato all’energia, ha confermato lo stanziamento da oltre due milioni di euro. Dopo alcuni rilievi mossi dalla Ragioneria generale, si è posta l’esigenza tecnica di un cambio di voce di entrata, che comunque prevede i fondi per i lavori a Manfria.