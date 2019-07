Revocato divieto d’uso dell’acqua a Macchitella, parametri ritornati nella “norma”

Gela. Revocata l’ordinanza che vietava l’uso, a scopo alimentare, dell’acqua a Macchitella. Il sindaco Lucio Greco ha preso atto dei dati fatti pervenire dai tecnici del servizio Igiene Pubblica dell’Asp. Due settimane fa, a causa di parametri non conformi, il primo cittadino aveva disposto il divieto, non solo per le utenze private ma anche per quelle commerciali. Greco e i vertici di Caltaqua, negli scorsi giorni, hanno avuto un lungo incontro.