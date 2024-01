Riallacciata l’acqua in chiesa, Greco: vicini alle comunita’

Gela. Il primo cittadino ha deciso di brindare con gli ospiti dalla Casa di Riposo Ipab “Aldisio” e festeggiare così in modo diverso il suo compleanno. Ad accompagnarlo nella struttura di capo soprano alcuni assessori della sua giunta.

Il compleannoi del sindaco non è il solo motivo di festa per l’amministrazione locale ,proprio ieri ci sono stati “Brillanti risultati”per la città nonostante le difficoltà che l’ente comunale sta attraversando. È cosi che Lucio Greco definisce l’ autorizzazione ottenuta dalla regione per l’apertura di un liceo musicale e coreutico grazie all’assessore regionale dell’Istruzione e Formazione professionale, Calogero Turano, e la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso dell’immobile di “Macchitella Lab”,due tappe fondamentali, in grado di restituire alla città maggior fiducia nel nostro futuro. “Nonostante le note difficoltà che stanno condizionando l’attività amministrativa, riusciamo ugualmente ad ottenere brillanti risultati che rappresentano, per la nostra città, un’occasione di crescita culturale”