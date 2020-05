Riapre a rilento il mercatino di Via Madonna del Rosario, c’è ancora tanto da fare

Gela. Accantonata la fase 1 dell’emergenza covid-19 questa mattina ha riaperto il mercatino di via Madonna del Rosario. Delle tre vie di accesso, contraddistinte da inutili segnaletiche distese sull’asfalto dal vento, solo in una ha stazionano un operatore chiamato a rilevare la temperatura degli utenti.

Un tentativo esulo senza difficoltà dai pochi che questa mattina si sono recati al mercatino. Assenti anche alcuni dei 29 operatori ammessi. Il distanziamento sociale è stato affidato al buon senso di utenti che hanno indossato la mascherina ma, in prevalenza, sono sembrati meno inclini all’uso dei guanti. E’ stato affidato agli agenti della polizia municipale, diretta da Giuseppe Montana, a presidiare altri possibili accessi all’interno del perimetro virtuale dell’area mercatale dove manca ogni forma di recinzione. Le transenne, in verità, sono state lasciate incustodite dalle 12,30 e abbandonate in via Padre Arancio da Terranova e via Mongibello con affissa l’ordinanza 437 indispensabile a segnalare il via libera del mercatino rionale di via Madonna del Rosario dopo l’emergenza corona virus.