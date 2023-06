Rientro Greco, si riprende da atti finanziari: già verifiche su rendiconto 2022 e riequilibrio

Gela. Il rientro del sindaco Lucio Greco a Palazzo di Città, che sarà ufficializzato domani nel corso di una conferenza stampa, seguirà lo stesso solco amministrativo che ha preceduto le dimissioni. Si passa pur sempre dagli atti finanziari. Il rendiconto 2021, con la relazione a tinte fosche dei revisori, a breve arriverà in consiglio comunale e dovranno esserci i numeri per farlo passare. Al momento, non ci sono troppe certezze su questo versante. Prima del ritorno ufficiale, il sindaco ha nuovamente sondato la situazione finanziaria. Il confronto è sempre aperto anche con i consulenti che hanno seguito quasi per intero l’evolversi dell’emergenza finanziaria. Non è da escludere che si possano occupare del piano di riequilibrio che l’amministrazione vuole porre in testa alle priorità. Nel pomeriggio, in municipio, ci sono stati incontri tra giunta, dirigente e appunto uno dei consulenti. Il rendiconto 2021 è un giro di boa importante ma non definitivo. Sono stati già predisposti i primi adempimenti per i settori in vista del rendiconto 2022, indicato come esigenza impellente dai revisori e con la Regione che ha diffidato Palazzo di Città. Saranno i settori a definire i riaccertamenti, come fatto per il rendiconto 2021. Chiaramente, l’ultima parola spetta poi ai revisori. Il settore lavori pubblici, intanto, è impegnato nella predisposizione di un documento propedeutico al bilancio, il piano triennale delle opere pubbliche. L’intenzione del sindaco Greco e degli assessori non cambia, puntano ad un risanamento dei numeri finanziari dell’ente. Inciderà comunque soprattutto sulla prossima amministrazione.