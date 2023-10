Rievocazione del “Moto Giro del 1950” al kartodromo, riflettori sull’ultima Moto Guzzi Gtcl

Gela. Il Kartodromo internazionale Gela, a sette mesi dalla sua riapertura, vivrà domani un altro momento di pregio ospitando una tappa del 5^ Giro motociclistico di Sicilia firmato Automotoclub Storico italiano e tappa Asi Circuito tricolore. Alle 11 del mattino varcheranno i cancelli della Pista del Mediterraneo di contrada Zai 44 partecipanti in sella alle 38 motociclette di collezionisti italiani, maltesi e tedeschi impegnati in una tre giorni tra le strade della Sicilia per un tragitto complessivo di 500 chilometri. Lungo i 1260 metri del Kartodromo internazionale Gela (KiG) si cimenteranno in una prova di regolarità. Occasione ghiotta per appassionati delle due ruote d’epoca e non di ammirare rarissimi esemplari di motociclette gloriose. Tra tutte la Moto Guzzi GTCL del 1938 del collezionista Giuseppe Troia (in sella ad una recente Honda Golwing) e una Benelli 250 condotta dal siciliano Girolamo Di Giovanni. Sono due esemplari che presero parte a quell’unica edizione del Moto Giro del 1950.