Rifiuti abbandonati ovunque, situazione in città sempre più grave: “Informato il prefetto”

Gela. Un grave pericolo per tutti, dai cittadini agli operatori della raccolta rifiuti. Sono sempre più frequenti i sacchetti che vengono abbandonati ovunque, sia in città che nelle aree più isolate. L’amministrazione comunale e i tecnici del municipio hanno deciso di dare comunicazione al prefetto di Caltanissetta. Con l’emergenza Covid in atto, avere per strada rifiuti di ogni tipo potrebbe alimentare un possibile contagio, data l’impossibilità di individuarne l’origine. Si potrebbe trattare anche di rifiuti prodotti da utenze Covid.