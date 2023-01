Rifiuti, c’è la proroga a Tekra fino a maggio: prima del contratto sarà valutato il Pef

Gela. Sono state ore concitate per definire le prossime tappe del servizio rifiuti, che in una fase di assoluta difficoltà per i conti dell’ente comunale proseguirà ancora in proroga fino al 31 maggio. Il sindaco Lucio Greco ha firmato l’ordinanza. Si è conclusa in serata, invece, l’assemblea della Srr4, richiesta proprio dal primo cittadino. I tempi per arrivare al nuovo servizio in house, per il quale al momento manca il contratto attuativo, sono stati riportati in linea di massima e potrebbe esserci un avvio non prima appunto di maggio. “Confermiamo la piena collaborazione tra il Comune di Gela e Impianti Srr. Restiamo in attesa del contratto attuativo – dice l’amministratore della società in house Giovanna Picone – e nelle more Impianti continuerà con la definizione e l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature. Il Comune di Gela, ricevuto il Pef asseverato, provvederà a trasmetterlo al consiglio comunale per reperire la copertura finanziaria necessaria alla sottoscrizione del contratto attuativo”. Le fortissime incertezze finanziarie che si sono abbattute sul municipio e il rischio del dissesto non giocano sicuramente a favore di un percorso privo di ostacoli. All’assemblea, hanno preso parte sia il sindaco Greco sia il manager di Impianti Picone. Era stato il presidente Vincenzo Marino a dare seguito alla richiesta dell’avvocato Greco. Lo stesso presidente conferma che “c’è la volontà di collaborare per far partire il servizio a Gela”.