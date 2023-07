“Rifiuti e spiagge che non vengono pulite”, a Manfria residenti reclamano interventi

Gela. Maggiore decoro anche a Manfria. In questi giorni e come già capitato nel recente passato, i residenti non sono affatto soddisfatti delle condizioni della frazione balneare, in questo periodo dell’anno sempre con migliaia di presenze. “Le spiagge non vengono pulite – dice l’avvocato Davide Catania del comitato Torre di Manfria – e i rifiuti non mancano. Non si capisce perché sul tratto di costa in città ci sono attività di pulizia e un potenziamento della presenza di cesti per la spazzatura. Invece, a Manfria non si vede nulla di tutto questo”.



Le spiagge sono l’apice di una situazione generale che non consente uno status di vivibilità, al pari di quello che invece si registra in tante località e frazioni balneari che attirano turisti.