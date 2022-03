Rifiuti, fissato vertice Comune-Impianti per servizio: Picone convoca i sindacati su bando

Gela. La prossima settimana, potrebbe essere importante per tracciare i contorni del nuovo servizio rifiuti, che l’amministrazione comunale ha deciso di affidare in house, dopo mesi di valutazioni. Martedì prossimo, è infatti in programma il primo incontro ufficiale, con al tavolo il manager della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, e l’amministrazione comunale, oltre a funzionari e tecnici. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo, che alla fine hanno detto sì all’in house, hanno già spiegato che c’è l’esigenza di ritagliare il nuovo servizio sulle esigenze della città. Probabilmente, verranno limati gli aspetti più importanti. L’intenzione è di partire prima possibile, anche perché a fine mese scade la proroga a Tekra, che dovrebbe essere rinnovata, ma solo per un breve periodo, quello transitorio prima dell’avvio delle attività della “Impianti”. Chiaramente, il servizio rifiuti continua ad essere al centro di molte attenzioni e sembra che anche il gruppo politico di Italia Viva, del quale fa parte l’assessore Malluzzo, abbia fatto pervenire in municipio proposte, considerate migliorative. Si vuole arrivare ad un servizio, che sia il più efficiente possibile, superando le criticità, spesso segnalate nelle attività di Tekra, che continua a gestire la raccolta e il conferimento dei rifiuti, sul territorio comunale. Tra le priorità, sul tavolo della stessa Picone, c’è quella della collocazione dei lavoratori. In città, la “Impianti Srr” dovrà assorbire più di cento operai, in una prima fase pare solo con agenzie interinali e contratti a tempo determinato. L’ingegnere vuole confrontarsi con le organizzazioni sindacali, forse anche nel tentativo di superare le tante frizioni. I rappresentanti dei lavoratori sono fermi nella loro posizione, ovvero assunzioni solo a tempo indeterminato. Gli uffici tecnici della “Impianti” stanno lavorando al bando, che dovrebbe servire alla procedura di evidenza pubblica, necessaria alle assunzioni vere e proprie, con inquadramento a tempo indeterminato. Sempre per martedì, è stato convocato un incontro, che dovrebbe servire a fare il punto. Si cercherà di arrivare ad un’intesa complessiva tra “Impianti Srr”, sindacati ed Srr4.