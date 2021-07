“Rifiuti pericolosi e non”, progetto per nuovo impianto a Brucazzi: carte alla Regione

Gela. L’investimento è tutto privato, così come il progetto per un impianto di stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non, sia solidi che liquidi. Tutte le carte sono state trasmesse alla Regione, intorno a metà giugno. E’ partita la procedura per verificare l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. L’impianto dovrebbe sorgere in contrada Brucazzi, nell’area ex Asi. Si tratta di un’area acquisita dalla Mecogest, azienda locale che da anni opera nel settore e che ha proposto il progetto. In base alla documentazione trasmessa agli uffici dell’assessorato regionale territorio e ambiente, il progetto prevede una capacità di stoccaggio e lavorazione di rifiuti, compresi quelli pericolosi, fino a duecento tonnellate al giorno. Il sistema è predisposto per la lavorazione di diverse categorie di scarti, da quelli della raffinazione fino agli oli esausti. Ci sono, poi, i rifiuti dei processi inorganici, le vernici, i fanghi, i catalizzatori, gli scarti dell’attività edilizia e di costruzione e le miscele. Un progetto che è stato proposto, in attesa di una valutazione della Regione, durante una fase sicuramente molto complessa per la governance dei rifiuti, a livello locale. Le scelte proprio della Regione su Timpazzo, con l’aumento dei conferimenti destinati al sito, stanno alimentando lo spettro di un territorio trasformato nella “nuova Lentini”, una discarica per tutta l’isola.