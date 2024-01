“Rifiuti settore delicato”, Greco: “Dovremmo abbassare i toni e solidarizzare con Lucisano”

Gela. “Un settore molto delicato intorno al quale girano grandi interessi”. Il sindaco Lucio Greco si riferisce alla filiera territoriale del ciclo dei rifiuti, in queste settimane spesso scossa da polemiche e atti da valutare con attenzione, come quelli denunciati dal commissario Ato Giuseppe Lucisano e che hanno generato danni all’impianto di compostaggio. Per il sindaco, bisognerebbe anzitutto abbassare i toni e solidarizzare con Lucisano. “Quello dei rifiuti è un settore molto delicato, attorno al quale girano grandi interessi. Per questo, l’attentato ai danni dell’impianto dell’Ato rifiuti, oggi gestito dal commissario liquidatore Lucisano, desta molta preoccupazione e non può passare come un incidente di poco conto e di scarso rilievo. Fra l’altro, la vicenda legata alla gestione liquidatoria degli impianti dell’Ato è stata, in questi giorni al centro un dibattito, anche aspro, che ha coinvolto tutti i sindaci della srr e l’amministratore della Impianti srr. Queste mie considerazioni – dice Greco – che sono poi, a pensarci bene, dati di fatto, dovrebbero suggerirci maggiore prudenza e cautela quando, in certi dibattiti pubblici, siamo chiamati ad esprimere le nostre opinioni. Tutti quanti, cioè, non dovremmo mai dimenticare di operare in un ambiente difficile e dovremmo quindi di conseguenza utilizzare, soprattutto durante certi confronti televisivi, un linguaggio e un atteggiamento improntato sempre al rispetto delle opinioni altrui”. Sei sindaci dell’Ato vorrebbero chiudere la fase di liquidazione, definire il passaggio degli asset alla Srr4 e optare per una guida diversa da quella di Lucisano. Greco, invece, ha più volte fatto capire che anzitutto ci sono priorità che vanno affrontate sulla base di quello che dettano le norme in materia.