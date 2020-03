Rifiuti speciali smaltiti nelle piazzole della 117bis, degrado all’ingresso della città

Gela. Rifiuti sanitari abbandonati sul ciglio della strada assieme a tonnellate di immondizia che invadono le piazzole di sosta e i terreni che costeggiano la SS 117 Bis Gela – Catania. Rifiuti e degrado la fanno da padroni. La strada che dalla periferia est della città si snoda verso il capoluogo etneo è un lungo percorso fatto di un tappeto di rifiuti che è quasi costante lungo tutto la carreggiata. Chiare le tracce di quello che ormai da mesi sembra diventato lo sport preferito di molti cittadini incivili: il lancio del sacchetto dalla macchina in corsa, con il risultato che i rifiuti si sparpagliano ovunque tutto intorno. Molti dei cumuli spesso sono stati dato alle fiamme, rendendo lo scenario da terra dei fuochi ancora più evidente. Ma è quello che troviamo pochi chilometri più avanti che diventa inquietante. Un’intera scatola piena di flebo usate, di quelle che in ospedale vengono utilizzate per i pazienti dializzati. Sacchetti pieni di materiale sanitario usato, che andrebbe smaltito separatamente con criteri precisi e assolutamente stringenti, giacciono abbandonati confusi in mezzo ai cosiddetti rifiuti “normali”, anche se di normale c’è veramente poco in questo scenario. E non va meglio sicuramente nei campi che circondano la strada dove la spazzatura si è lentamente sostituita e integrata alla vegetazione. Lungo la strada poi il solito campionario già tristemente noto fatto di televisori fuori uso, materassi ridotti in condizioni disastrose abbandonati da mesi, scatoloni vuoti, bottiglie di birra, vestiti, rifiuti domestici e resti alimentari lasciati a marcire. Ogni piazzola ha la sua discarica, e anche gli edifici abbandonati si trasformano in ricettacolo di immondizia.