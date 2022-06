Rifiuti, tanti punti irrisolti e Iv mette di nuovo in discussione il rapporto con Greco

Gela. Sul nuovo servizio rifiuti in house, che dovrebbe prendere il via entro il prossimo settembre, rimangono tante le incognite e la situazione complessiva, in città, non è certo delle migliori. Negli ultimi mesi, è iniziato il confronto tra Palazzo di Città e i tecnici di “Impianti Srr”, la società in house che gestisce il servizio in tutti i Comuni dell’ambito. Un avvio certamente non in linea con l’iniziale cronoprogramma, visto che l’amministrazione comunale ha tentato di optare per soluzioni differenti da quella in house, che però non hanno generato risultati concreti. Data la complessità organizzativa non è da escludere che le attività, in città, possono partire anche oltre il mese di settembre. Reperire i mezzi non è semplice e la fase organizzativa è in corso. Quello attuale, invece, è un servizio che ha carenze evidenti, con Tekra ancora in proroga e tante zone del perimetro urbano, ma non solo, che risultano sporche. Dopo quello dello scorso anno, i renziani di Italia Viva hanno presentato un nuovo atto di indirizzo, finalizzato a migliorare l’attuale situazione, “ma senza costi aggiuntivi”, così hanno sempre spiegato i vertici provinciali e cittadini del partito, che sostengono l’azione del loro assessore di riferimento, Cristian Malluzzo. Lo stesso assessore e il sindaco Lucio Greco hanno seguito insieme l’evolversi della situazione sul nuovo servizio, alla fine optando per quello in house. Malluzzo ha anche partecipato a riunioni, alla presenza dei tecnici di “Impianti” e del nuovo dirigente del settore Fabio Filippino. Risposte sugli atti di indirizzo dei renziani, ad oggi, non ce ne sono state. Una situazione che per il vertice cittadino del partito potrebbe portare ad un divorzio dal sindaco. I renziani non hanno rappresentanza in consiglio comunale, ma hanno scelto di stare con Greco, ottenendo un assessorato tra i più importanti. Come hanno sostenuto più volte, non ci stanno a sobbarcarsi responsabilità per una situazione generale di scarsa pulizia della città. Ritengono che l’atto di indirizzo, se attuato, possa essere risolutivo.