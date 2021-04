Ripristinata illuminazione per il PalaCossiga, più volte danneggiato da ladri e vandali

Gela. Qualcosa si muove, negli interventi per il ripristino definitivo del PalaCossiga. La struttura sportiva, a breve, dovrebbe essere destinata ad hub vaccinale, come stabilito anche dalla Regione. Intanto, per evitare nuovi raid vandalici, che hanno causato notevoli danni, l’amministrazione comunale ha completato le attività per l’attivazione dell’illuminazione. Già da questa sera, il palazzetto e l’area limitrofa, tra le strade della Cittadella, non sono più al buio.