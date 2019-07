Ripulite le prime aree verdi nel cuore della movida di Macchitella, “rispettiamo la città”

Gela. Dopo il sopralluogo degli scorsi giorni, quando il sindaco Lucio Greco ha preteso la presenza dei responsabili locali di Tekra, qualcosa si muove, nonostante le difficoltà. Tra le zone che sono state ripulite, con l’inserimento di cesti per i rifiuti, c’è quella a ridosso dei muretti di Macchitella, il cuore del quartiere residenziale. Le aree verdi erano diventate mini discariche a cielo aperto, come denunciato dai residenti e dal Comitato di quartiere. Nelle ultime ore, è stata effettuata un’attività di pulizia. L’appello l’amministrazione comunale (con in testa il sindaco e l’assessore Grazia Robilatte) lo fa a tutti i cittadini, soprattutto in un fine settimana di movida.