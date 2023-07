Riqualificazione potabilizzatore, Regione conferma gli stanziamenti necessari

Per la realizzazione della centrale di sollevamento delle acque del potabilizzatore locale, ci fu il riconoscimento della pubblica utilità. Il progetto esecutivo giunse agli uffici palermitani due anni fa. Rientra in un più ampio programma varato da Siciliacque che per la riqualificazione di altri impianti di potabilizzazione dell’isola, Troina, Fanaco, Sambuca e Blufi. Per le opere previste sul territorio, il dipartimento ha attivato i capitoli necessari. Tutto questo mentre le emergenze idriche in città non mancano mai. , come dimostrano anche i disagi degli ultimi giorni.