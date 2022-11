Riqualificazione via Ventura, dopo le rinunce arriva l’affidamento dei lavori

L’assegnazione è andata alla “Gresy appalti” di Maletto, nel catanese. Il progetto di riqualificazione era già stato approvato, in un iter che va avanti da quattro anni e che l’amministrazione comunale ha recuperato, nell’ambito dei finanziamenti del “Patto per il Sud”. Quello delle rinunce agli appalti, per l’eccessivo aumento dei costi, è un’altra variante che in questi ultimi mesi si è aggiunta alle difficoltà degli uffici, con personale assai ridotto.