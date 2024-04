Lavori non autorizzati in un’area della Riserva protetta Biviere, esposto di Arpa per il Sin

Gela. Violazioni anche per il Sito di interesse nazionale. L’Arpa ha presentato un esposto su quanto accaduto a fine gennaio in una delle aree della Riserva protetta Biviere. Mezzi pesanti sono stati usati per spianare terreni, dove un tempo c’erano attività in serra. Lavori che non sono sfuggiti agli operatori della Riserva e al responsabile Emilio Giudice, che nell’immediatezza dei fatti si sono rivolti alla magistratura per segnalare la violazione, con lavori non autorizzati nel cuore di un’area protetta. Infrazioni che se venissero accertate andrebbero a riguardare pure il Sin, nel quale rientra quella zona, a sua volta sottoposto ad una disciplina assai stringente in termini di interventi effettuabili. Ci sarebbe un’indagine in corso.