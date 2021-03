“Ritardi nella vaccinazione anti-Covid per fasce deboli”, Late ha scritto alla Regione

L’associazione richiama quanto sostenuto ieri dal segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina. Allo stesso tempo, chiedono tutele per chi è già affetto da patologie. “Riteniamo necessario che i vaccini non vengano somministrati negli ambulatori dei medici di base, almeno per le fasce deboli, visto che si possono avere delle reazioni inaspettate – aggiungono – ma in locali che sia l’amministrazione che Asp adeguino ed attrezzino con un rianimatore e un’ambulanza in grado di fare fronte a qualunque situazione”.