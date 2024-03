Ritardo di nove ore per la nave Palermo-Civitavecchia. Disagi per i viaggiatori

PALERMO (ITALPRESS) – Disagi per i viaggiatori che – partiti domenica da Palermo – avrebbero dovuto raggiungere Civitavecchia stamattina alle 8. La motonave Splendid di Grandi Navi Veloci in servizio tra la Sicilia e il Lazio arriverà con nove ore di ritardo, alle 17.

La partenza prevista inizialmente per le 18 di domenica 10 marzo era stata spostata alle 22,15. Ma solo dopo le 23 vetture, camion e passeggeri hanno avuto accesso alla Splendid. I disagi non sono terminati neppure a bordo: dopo vari annunci di altri ritardi la nave ha mollato gli ormeggi lasciando il porto di Palermo alle 2 di notte.

Numerosi i viaggiatori a bordo che a causa del ritardo hanno perso o hanno dovuto riprogrammare appuntamenti e impegni di lavoro. Al momento, da Grandi Navi Veloci, contattata dall’Italpress, non è giunta alcuna replica. (ITALPRESS).



fonte foto: gb/Italpress