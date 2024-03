Zone senza rete idrica, Scerra: “Già tre anni fa chiesi ripristino autobotti comunali”

Gela. La copertura delle zone non ancora raggiunte dalla rete idrica è un tema affrontato questa mattina in un tavolo tecnico, convocato dal primo cittadino Lucio Greco. Soluzioni immediate non ce ne sono mentre il sindaco ha insistito su una tariffa calmierata per le famiglie che non hanno servizio tramite la rete. Al tavolo di oggi c’erano i consiglieri comunali. “Circa tre anni fa mi occupai del problema delle autobotti comunali che senza una vera, e sopratutto logica motivazione, vennero dismesse dal servizio pubblico. Oggi, dopo tanto tempo – spiega il consigliere Fdi Salvatore Scerra – ci si accorge che erano un bene primario che garantiva un servizio essenziale ad un costo minimo, circa 25 euro a viaggio per i cittadini”. Scerra ribadisce quello che aveva già sostenuto.