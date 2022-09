Ritorno di Coppa: L’SSD ospita il Pro Ragusa per la rimonta, Gela FC a Riesi per battere la Nissa

Gela. Match di ritorno del primo turno di Coppa Italia per SSD Gela e Gela FC. Domani i gialloneri, giocheranno la gara di ritorno a Riesi contro la Nissa, con cui i gelesi hanno pareggiato nel match di andata per 2-2, con le marcature dei nuovi arrivati, Stefano Piazza e Simone Abate. Per loro l’esordio in campionato non è stato dei migliori, in quanto i ragazzi di mister Evola hanno perso per 1-0 davanti ai propri tifosi contro la Unitas Sciacca, con una prestazione sottotono.

Per quanto riguarda la squadra di mister Fausciana, si ritrova contro il Pro Ragusa per la terza volta di fila, dopo aver perso nel match di andata di Coppa per 2-0 e pareggiato nella prima giornata di campionato per 1-1. Per la prima volta in queste tre partite, i biancazzurri si ritroveranno in casa, nella speranza di poter ribaltare il risultato d’andata e passare il turno.