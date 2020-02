Carne scaduta per i bambini della mensa, sequestrate 8 tonnellate di merce

Inoltre nel corso del controllo è stata accertata la presenza di tre lavoratori sprovvisti di regolare contratto di assunzione e, in entrambe le società, il funzionamento di un impianto di video sorveglianza interna, sprovvisto di autorizzazione.

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati per i reati di tentata frode in commercio e videosorveglianza non autorizzata un 46enne ed un 41enne di San Cataldo e un 44enne originario di Messina, ed elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di 10.800 euro in materia di violazioni per lavoro nero.

La precisazione dell’assessore Nadia Gnoffo.

Sulla vicenda interviene l’assessore Nadia Gnoffo scongiurando qualsiasi legame di fornitura alle mense di Gela. “Le ditte in questione non operano col Comune di Gela – assicura l’assessore Gnoffo – Continuamo a garantire il massimo controllo sul corretto operato delle azienda e sulla qualità del servizio erogato”.

La precisazione dei carabinieri

Al fine di chiarire i dettagli della vicenda di cui al comunicato stampa odierno trasmesso da questo Comando si precisa che all’interno della ditta di San Cataldo sono stati sequestrati 54,9 kg di carne priva di etichettatura ai fini della rintracciabilità, immediatamente distrutti, mentre il restante quantitativo è stato rinvenuto e posto sotto sequestro all’interno dell’azienda di Caltanissetta, riconducibile a soggetti diversi dal titolare della suindicata ditta di San Cataldo.

Ten. Col. Alessio Artioli

La posizione dell’azienda

Comunicato di rettifica