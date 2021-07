Roberta Rizzo è la neo presidente del Rotaract Club di Gela

“Le energie del club saranno volte alla realizzazione – in territorio gelese – di uno spazio comune, aperto a tutti, ove ognuno può esprimere se stesso e la propria personalità artistica e musicale – ha aggiunto la neo presidente – La linea di intervento del club durante l’anno sarà quella di mantenere viva la radice culturale della città di Gela, le sue tradizioni e le sue eccellenze, sia in ambito storico che in ambito umano, valorizzando le personalità di spicco del territorio. Il club non vede l’ora di mettersi ancora una volta in gioco per il bene della città e per collaborare, tutti insieme, al miglioramento della società e del bene comune”.