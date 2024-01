Roghi di auto e di un chiosco, spari contro l’abitazione di un imprenditore: c’è la prescrizione

Gela. Le difese, nelle loro conclusioni, hanno insistito per pronunce di assoluzione nel merito, ritenendo assenti eventuali riscontri alle dichiarazioni che vennero rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Canotto. Il giudice Miriam D’Amore ha però accolto l’indicazione formulata dal pm Pamela Cellura, che ha confermato la prescrizione per tutti i capi di accusa mossi. Il non doversi procedere, così, ha chiuso il giudizio per Carmelo Martines, Gaetano Marino, Gianluca Pellegrino, Rosario Di Natale, Carmelo Damaschelli, Salvatore Palumbo e Alex Pisano. Erano tutti accusati di essere dietro ad azioni di fuoco, con danneggiamenti di auto e di un chiosco sul lungomare. Inoltre, tra gli episodi ricostruiti, facendo leva sulle ammissioni di Canotto (che ha patteggiato), c’era l’intimidazione ad un imprenditore metalmeccanico.