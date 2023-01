Roghi di auto, spari e l’incendio di un’attività, le dichiarazioni di Canotto: sette a giudizio

Gela. Fu il giovane collaboratore di giustizia Giovanni Canotto, che per queste vicende ha già patteggiato, a riferire agli investigatori i particolari di danneggiamenti e atti intimidatori, verificatisi ormai diversi anni fa in città. Davanti al giudice Miriam D’Amore, ne dovranno rispondere i presunti mandanti ed esecutori, chiamati in causa proprio dal collaboratore, che con le sue rivelazioni fornì elementi agli inquirenti anche per l’inchiesta “Stella cadente”. Il dibattimento dovrebbe aprirsi a giugno. Oggi, comunque, il procedimento è arrivato in giudizio, dopo che due anni fa il gup dispose il processo.