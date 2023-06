Roghi e spari, parlò collaboratore: parte giudizio, colpi di pistola contro una villa

E’ stato aperto il dibattimento nei confronti di sette imputati, Carmelo Martines, Gaetano Marino, Gianluca Pellegrino, Rosario Di Natale, Carmelo Damaschelli, Salvatore Palumbo e Alex Pisano. Secondo le contestazioni, avrebbero avuto tutti un ruolo, in alcuni casi come mandanti delle azioni. Contestazioni sempre respinte dagli accusati, anche in fase di indagine. Davanti al giudice Miriam D’Amore, è stato sentito uno dei poliziotti che intervenne nella villa di Borgo Manfria, raggiunta da colpi di pistola calibro 7,65. Ha confermato il ritrovamento di ogive. Gli spari si verificarono ormai nove anni fa. Gran parte dei capi di accusa che hanno portato a processo sono praticamente quasi prescritti, come è stato sottolineato in aula. La trafila dell’indagine e delle fasi precedenti al giudizio è stata piuttosto lungo e articolata. In abbreviato, invece, ne risponde Pietro Mondello, difeso dal legale Dionisio Nastasi. Gli altri imputati sono rappresentanti dagli avvocati Carmelo Tuccio, Flavio Sinatra, Francesco Enia, Orazio Rinelli e Giuseppe Fiorenza.