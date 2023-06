“Argo-Cassiopea”, Di Stefano rilancia: “Vanno riconosciute compensazioni al territorio”

Gela. I lavori del progetto “Argo-Cassiopea” di Enimed per lo sfruttamento delle riserve di gas lungo la costa locale sono iniziati da alcuni mesi, prima nell’area a terra e successivamente a mare, con i mezzi Saipem che si stanno occupando della posa delle linee. È uno degli investimenti più consistenti nel settore e sicuramente quello più cospicuo dell’intero protocollo di intesa del 2014. Dovrà assicurare un rafforzamento delle riserve nazionali di gas, in uno scenario del tutto mutato dall’attacco russo all’Ucraina. A rimanere irrisolto, al momento, è l’approccio verso eventuali royalties. La normativa in materia non prevede trasferimenti al Comune ma solo alla Regione e allo Stato. Di fatto, se così rimanessero le cose, l’ente non incasserebbe nulla da uno degli investimenti più importanti in assoluto, concentrato sulla costa locale. Lo scorso anno, la giunta approvò un atto di indirizzo proposto dal sindaco Lucio Greco. Si prevedevano forniture gratuite di gas, “mediante il rimborso della componente energia del prezzo”, per le abitazioni private e per le attività commerciali e le piccole imprese, con volumi di affari non superiori ai 100 mila euro. Il modello di riferimento, seppur in piccolo, è quello avviato in Basilicata, altra terra di estrazioni e che usufruisce di compensazioni ambientali ed economiche proprio dalle corporation del settore. L’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano fu tra i primi a porre la questione, conscio del fatto che la normativa taglia fuori i Comuni.