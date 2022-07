Rogo a Comunelli, danni enormi in una vasta area: fiamme hanno devastato la pineta

Gela. Continuano a bruciare boschi e pinete in Sicilia. Nell’ultimo weekend i canadair sono dovuti intervenire nel nisseno, assieme a numerose squadre a terra, per domare un vasto incendio scoppiato sabato pomeriggio e che ha ripreso vigore domenica mattina a causa del vento. Il rogo ha interessato un’area di circa 200 ettari nel territorio tra Gela e Butera. A bruciare la pineta del Parco Comunelli, che è andata parzialmente distrutta. Le fiamme hanno lambito anche la zona industriale di Butera. Per due giorni, le squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto operare da terra, riuscendo a circoscrivere le fiamme. I canadair invece sono rimasti in volo per diverse ore effettuando circa una quarantina di lanci.